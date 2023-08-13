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13 августа, 03:56

Подсчитан размер ущерба из-за чудовищных пожаров на Гавайях

FEMA: Ущерб от природных пожаров на Гавайях составил $5,5 млрд

<p>Последствия природных пожаров на острове Мауи на Гавайях. Обложка © ТАСС / Rick Bowmer</p>

Последствия природных пожаров на острове Мауи на Гавайях. Обложка © ТАСС / Rick Bowmer

Стоимость восстановительных работ после пожаров, случившихся на гавайском острове Мауи, достигнет порядка $5,52 млрд, подсчитали специалисты Федерального управления по чрезвычайным ситуациям (FEMA) США и местного исследовательского центра.

Последние данные свидетельствуют о гибели как минимум 80 человек и разрушении либо повреждении свыше 2,2 тысячи построек. Преимущественно это жилые дома. Из-за произошедшего минимум 4,5 тысячи человек нуждаются во временном жилье.

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Ранее Лайф писал о том, что из-за жары американский штат Гавайи охватили крупные пожары. Изначально сообщалось, что погибло 53 человека, позже количество жертв увеличилось до 80, а затем и до 89. Таким образом, нынешние пожары по числу жертв превзошли цунами 1960 года на Гавайях, когда погибло 60 человек.

Анатолий Симоненко
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