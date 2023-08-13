Подсчитан размер ущерба из-за чудовищных пожаров на Гавайях

Последние данные свидетельствуют о гибели как минимум 80 человек и разрушении либо повреждении свыше 2,2 тысячи построек. Преимущественно это жилые дома. Из-за произошедшего минимум 4,5 тысячи человек нуждаются во временном жилье.

Ранее Лайф писал о том, что из-за жары американский штат Гавайи охватили крупные пожары. Изначально сообщалось, что погибло 53 человека, позже количество жертв увеличилось до 80, а затем и до 89. Таким образом, нынешние пожары по числу жертв превзошли цунами 1960 года на Гавайях, когда погибло 60 человек.