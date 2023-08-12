Регион

Уведомления отключены

12 августа, 07:33

Число жертв пожаров на Гавайях увеличилось до 67

Количество погибших из-за пожаров на Гавайях увеличилось до 67 человек. Об этом говорится в публикации на сайте округа Мауи.

"Подтверждена гибель 67 человек", — сказано в сообщении.

Уточняется, что число погибших ещё может увеличиться. В городе Лахайна до сих пор не удалось потушить огонь. Там повреждено более 1700 строений.

В Калужской области после удара молнии загорелась электроподстанция

В Калужской области после удара молнии загорелась электроподстанция

Ранее Лайф писал о том, что из-за жары американский штат Гавайи охватили крупные пожары. Изначально сообщалось, что погибло 53 человека.

Обложка ©

ТАСС / АР / Rick Bowmer

Илья Суриков
  • Новости
  • США
  • Происшествия

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров