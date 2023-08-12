Число жертв пожаров на Гавайях увеличилось до 67

Количество погибших из-за пожаров на Гавайях увеличилось до 67 человек. Об этом говорится в публикации на сайте округа Мауи.

"Подтверждена гибель 67 человек", — сказано в сообщении.

Уточняется, что число погибших ещё может увеличиться. В городе Лахайна до сих пор не удалось потушить огонь. Там повреждено более 1700 строений.