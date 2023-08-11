На Гавайях природные пожары унесли жизнь 53 человек

В американском штате Гавайи бушуют природные пожары, из-за которых погибло как минимум 53 человека. Об этом сообщили власти округа Мауи.

Природные пожары в американском штате Гавайи стали причиной гибели как минимум 53 человек. Видео © Twitter / Mahmood88239370 / evocentralnews

"Сегодня была подтверждена гибель ещё 17 человек в результате пожара в районе города Лахайна. Таким образом, число погибших достигло 53", — говорится в сообщении.

В свою очередь, губернатор штата Джош Грин в эфире телеканала CNN предположил, что количество смертей может превысить 60. К такому выводу он пришёл, вспоминая трагедию 1960 года, когда из-за цунами погиб 61 человек.