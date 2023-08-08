Природный пожар вплотную подобрался к академии ФК "Краснодар"
Дым от горящей травы рядом с академией ФК "Краснодар". Обложка © Kub Mash
В районе академии футбольного клуба "Краснодар" в столице Кубани горит трава, пламя угрожает перекинуться на склады команды, пишет Kub Mash.
По предварительным данным, причиной пожара стал некто, решивший сжечь мусор, после чего огонь охватил траву. На данный момент площадь возгорания составляет 300 квадратных метров. Справиться с огнём пытаются пожарные.
А в посёлке Гигант Владимирской области горит предприятие по производству акриловых ванн, огонь может перекинуться на завод дверей поблизости. Площадь возгорания составляет 4,1 тысячи квадратных метров, с территории эвакуировали 200 человек. На месте работают 79 спасателей и 30 единиц техники.