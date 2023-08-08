Природный пожар вплотную подобрался к академии ФК "Краснодар"

В районе академии футбольного клуба "Краснодар" в столице Кубани горит трава, пламя угрожает перекинуться на склады команды, пишет Kub Mash.

По предварительным данным, причиной пожара стал некто, решивший сжечь мусор, после чего огонь охватил траву. На данный момент площадь возгорания составляет 300 квадратных метров. Справиться с огнём пытаются пожарные.