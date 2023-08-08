Завод по выпуску ванн горит под Владимиром, пламя угрожает соседнему предприятию

Во Владимирской области загорелось предприятие по производству акриловых ванн. Огонь может перекинуться на завод по изготовлению дверей, расположенный рядом. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по региону.

Тушение пожара на предприятии по производству акриловых ванн во Владимирской области. Обложка © Telegram / ГУ МЧС России по Владимирской области

Огонь охватил здание в посёлке Гигант, расположенное на улице Первомайской. Возгорание зафиксировано в производственном и складском зданиях, а также продукции на открытой площадке. По уточнённым данным, площадь пожара к настоящему времени составляет 4,1 тысячи квадратных метров. К тушению привлечены 79 спасателей и 30 единиц техники, при этом работы осложняют ветреная погода и высокая горючая загрузка зданий.