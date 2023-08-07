В Якутии 98 природных пожаров охватили 13 районов

На территории Якутии в настоящее время действует 98 природных пожаров в 13 районах. Как сообщили в Управлении МЧС России по Республике Саха, общая площадь, пройденная огнём, составляет 125,6 тысячи гектаров.

Тушение лесных пожаров в Якутии. Видео © t.me / ГУ МЧС России по Республике Саха

"На территории Республики Саха (Якутия) действует 98 природных пожаров на территории 13 районов. Общая площадь, пройденная огнём, составляет 125,6 тысячи гектаров. Наиболее сложная обстановка с пожарами складывается на территории Алданского, Олёкминского и Усть-Майского районов, где зарегистрировано 60 очагов", — сказано в сообщении.

В сообщении также указано, что специалисты МЧС России задействованы в Олёкминском и Усть-Майском районах: там действует 38 очагов лесных пожаров. Всего со стихией борется более 1,3 тысячи человек, а также 80 единиц техники.