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26 июля, 20:52

Авиация России и Сирии тушит лесные пожары в Латакии

К тушению лесных пожаров в сирийской Латакии привлекли вертолёты российских ВКС

Для тушения лесных пожаров в сирийской провинции Латакия привлечены вертолёты ВС России. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на источник в Министерстве сельского хозяйства Сирии.

"Пожарные команды продолжают работу, чтобы локализовать лесные пожары, вспыхнувшие в районе деревень Машкита и Сарсакия к северу от города Латакия", — пояснил источник.

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Крупный пожар начался 25 июля в лесной местности в районе Машкиты. Сильный ветер и гористая местность способствовали распространению огня. Второй крупный пожар вспыхнул на севере провинции близ населённого пункта Рабиа. В ликвидации огня задействовано в общей сложности около 28 пожарных команд.

В то же время от масштабных лесных пожаров страдает и Греция. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия пока не получала обращений от страны об оказании помощи в тушении лесных пожаров. Но в Турцию, где также горят леса, РФ направила самолёты-амфибии Бе-200.

Обложка ©

Unsplash

Юлия Коновалова
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