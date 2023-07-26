Авиация России и Сирии тушит лесные пожары в Латакии

Для тушения лесных пожаров в сирийской провинции Латакия привлечены вертолёты ВС России. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на источник в Министерстве сельского хозяйства Сирии.

"Пожарные команды продолжают работу, чтобы локализовать лесные пожары, вспыхнувшие в районе деревень Машкита и Сарсакия к северу от города Латакия", — пояснил источник.