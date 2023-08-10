Масштабный пожар охватил элеваторы с зерном во Франции
Элеваторы с зерном загорелись во французском порту Ля-Рошель
Во французском порту Ля-Рошель в Приморской Шаранте загорелись элеваторы с зерном. Об этом сообщает Sudouest.
Элеваторы с зерном загорелись во французском порту Ля-Рошель. Видео © Sudouest
По данным портала, пожар вспыхнул в элеваторах "Бертран" компании Sica Atlantique. Из зерносушилки выходят огромные клубы чёрного дыма, которые видно даже с большого расстояния. На место направились 76 пожарных и 27 единиц техники. Там же работает полиция. Местный житель рассказал, что пожар в элеваторах Sica Atlantique уже имел место, но очень давно — 2 февраля 1977 года.
Напомним, 7 августа в турецком порту Дериндже во время загрузки судна с зерном прогремел мощный взрыв. В результате оказались повреждены 13 элеваторов из 16, пострадали более десяти человек. Причиной взрыва была названа детонация образовавшейся зерновой пыли, однако власти не исключают диверсию. Как рассказали в администрации президента страны Реджепа Эрдогана, взрыв повредил 20% находившихся запасов продовольствия.