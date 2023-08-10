Масштабный пожар охватил элеваторы с зерном во Франции

По данным портала, пожар вспыхнул в элеваторах "Бертран" компании Sica Atlantique. Из зерносушилки выходят огромные клубы чёрного дыма, которые видно даже с большого расстояния. На место направились 76 пожарных и 27 единиц техники. Там же работает полиция. Местный житель рассказал, что пожар в элеваторах Sica Atlantique уже имел место, но очень давно — 2 февраля 1977 года.