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10 августа, 08:59

Масштабный пожар охватил элеваторы с зерном во Франции

Элеваторы с зерном загорелись во французском порту Ля-Рошель

Во французском порту Ля-Рошель в Приморской Шаранте загорелись элеваторы с зерном. Об этом сообщает Sudouest.

Элеваторы с зерном загорелись во французском порту Ля-Рошель. Видео © Sudouest

По данным портала, пожар вспыхнул в элеваторах "Бертран" компании Sica Atlantique. Из зерносушилки выходят огромные клубы чёрного дыма, которые видно даже с большого расстояния. На место направились 76 пожарных и 27 единиц техники. Там же работает полиция. Местный житель рассказал, что пожар в элеваторах Sica Atlantique уже имел место, но очень давно — 2 февраля 1977 года.

Один из пострадавших при взрыве в турецком порту Дериндже умер в больнице

Один из пострадавших при взрыве в турецком порту Дериндже умер в больнице

Напомним, 7 августа в турецком порту Дериндже во время загрузки судна с зерном прогремел мощный взрыв. В результате оказались повреждены 13 элеваторов из 16, пострадали более десяти человек. Причиной взрыва была названа детонация образовавшейся зерновой пыли, однако власти не исключают диверсию. Как рассказали в администрации президента страны Реджепа Эрдогана, взрыв повредил 20% находившихся запасов продовольствия.

Обложка ©

Sudouest

Светлана Оперук
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