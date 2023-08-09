Один из пострадавших при взрыве в турецком порту Дериндже умер в больнице
Один из пострадавших при взрыве в порту Дериндже на западе Турции умер в больнице, пишет Haberturk.
По данным телеканала, речь идёт об Экреме Калкане, ему было 20 лет. Несмотря на перевод в другое медучреждение, врачи не смогли спасти его.
Напомним, 7 августа в порту Дериндже во время загрузки судна с зерном прогремел мощный взрыв. В результате происшествия оказались повреждены 13 элеваторов из 16, пострадали более 10 человек. Причиной такого "хлопка" называется детонация образовавшейся зерновой пыли, однако власти не исключают диверсию. Как рассказали в администрации президента страны Реджепа Эрдогана, взрыв повредил 20% находившихся запасов продовольствия.