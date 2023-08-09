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9 августа, 08:17

Один из пострадавших при взрыве в турецком порту Дериндже умер в больнице

Один из пострадавших при взрыве в порту Дериндже на западе Турции умер в больнице, пишет Haberturk.

По данным телеканала, речь идёт об Экреме Калкане, ему было 20 лет. Несмотря на перевод в другое медучреждение, врачи не смогли спасти его.

Детонация в Дериндже: Почему в Турции взрывается украинское зерно

Детонация в Дериндже: Почему в Турции взрывается украинское зерно

Напомним, 7 августа в порту Дериндже во время загрузки судна с зерном прогремел мощный взрыв. В результате происшествия оказались повреждены 13 элеваторов из 16, пострадали более 10 человек. Причиной такого "хлопка" называется детонация образовавшейся зерновой пыли, однако власти не исключают диверсию. Как рассказали в администрации президента страны Реджепа Эрдогана, взрыв повредил 20% находившихся запасов продовольствия.

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