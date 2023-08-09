Один из пострадавших при взрыве в турецком порту Дериндже умер в больнице

Один из пострадавших при взрыве в порту Дериндже на западе Турции умер в больнице, пишет Haberturk.

По данным телеканала, речь идёт об Экреме Калкане, ему было 20 лет. Несмотря на перевод в другое медучреждение, врачи не смогли спасти его.