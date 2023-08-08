В Турции рассказали, сколько зерна уничтожил взрыв в порту Дериндже
Администрация Эрдогана: Взрыв в Дериндже повредил 20% запасов продовольствия
Взрыв в турецком порту Дериндже повредил 20% находившихся там запасов продовольствия, сообщили в Управлении по связям администрации президента страны.
"Общая вместимость порта составляет 95 тысяч тонн. В силосе, где произошёл взрыв, уже было 75 тысяч тонн запасов. Согласно предварительным оценкам, около 20% (примерно 15 тысяч тонн. — Прим. Лайфа.) этого запаса было повреждено", — говорится в опубликованном сообщении.
Там подчеркнули, что распространённое рядом СМИ утверждение о том, что взрыв уничтожил восемь миллионов тонн запасов, не соответствует действительности.
Напомним, мощный взрыв в порту Дериндже прогремел накануне во время загрузки судна с зерном. В результате инцидента оказались повреждены 13 элеваторов из 16, а более 10 человек пострадали. Причиной "хлопка" называется детонация образовавшейся зерновой пыли. Впрочем, власти не исключают, что всему виной могла быть диверсия.
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