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8 августа, 08:36

В Турции рассказали, сколько зерна уничтожил взрыв в порту Дериндже

Администрация Эрдогана: Взрыв в Дериндже повредил 20% запасов продовольствия

Взрыв в турецком порту Дериндже повредил 20% находившихся там запасов продовольствия, сообщили в Управлении по связям администрации президента страны.

"Общая вместимость порта составляет 95 тысяч тонн. В силосе, где произошёл взрыв, уже было 75 тысяч тонн запасов. Согласно предварительным оценкам, около 20% (примерно 15 тысяч тонн. — Прим. Лайфа.) этого запаса было повреждено", говорится в опубликованном сообщении.

Там подчеркнули, что распространённое рядом СМИ утверждение о том, что взрыв уничтожил восемь миллионов тонн запасов, не соответствует действительности.

Кандидат сельхознаук объяснила, могла ли детонация зерновой пыли раскурочить 13 элеваторов в Турции

Кандидат сельхознаук объяснила, могла ли детонация зерновой пыли раскурочить 13 элеваторов в Турции

Напомним, мощный взрыв в порту Дериндже прогремел накануне во время загрузки судна с зерном. В результате инцидента оказались повреждены 13 элеваторов из 16, а более 10 человек пострадали. Причиной "хлопка" называется детонация образовавшейся зерновой пыли. Впрочем, власти не исключают, что всему виной могла быть диверсия.

Обложка ©

Getty Images / STR

Матвей Константинов
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