В Турции рассказали, сколько зерна уничтожил взрыв в порту Дериндже

Взрыв в турецком порту Дериндже повредил 20% находившихся там запасов продовольствия, сообщили в Управлении по связям администрации президента страны.

"Общая вместимость порта составляет 95 тысяч тонн. В силосе, где произошёл взрыв, уже было 75 тысяч тонн запасов. Согласно предварительным оценкам, около 20% (примерно 15 тысяч тонн. — Прим. Лайфа.) этого запаса было повреждено", — говорится в опубликованном сообщении.