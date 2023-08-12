Число жертв пожаров на Гавайях увеличилось до 80

Число погибших в результате лесных пожаров на Гавайях увеличилось до 80 человек. При этом ожидается, что в ближайшие дни их станет ещё больше, так как поисково-спасательные операции продолжаются. Об этом сообщает пресс-служба властей острова Мауи.