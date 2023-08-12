Число жертв пожаров на Гавайях увеличилось до 80
Нынешние пожары стали самым катастрофическим стихийным бедствием на Гавайях после цунами 1960 года. Обложка © Twitter / Frontlinestory
Число погибших в результате лесных пожаров на Гавайях увеличилось до 80 человек. При этом ожидается, что в ближайшие дни их станет ещё больше, так как поисково-спасательные операции продолжаются. Об этом сообщает пресс-служба властей острова Мауи.
"Спасатели продолжают тушить вспышки и локализовать пожары в городах Лахайна, Пулеху и Кихеи. Число погибших составляет 80", — сказано в сообщении.
Ранее Лайф писал о том, что из-за жары американский штат Гавайи охватили крупные пожары. Изначально сообщалось, что погибло 53 человека, позже количество жертв увеличилось до 67. Таким образом, нынешние пожары стали самым катастрофическим стихийным бедствием на Гавайях после цунами 1960 года, когда погибло 60 человек.