Пожар на Гавайях стал самым смертоносным в США более чем за век
Губернатор Грин: Пожар на Гавайях стал самым смертоносным в США более чем за век
Последствия природных пожаров на острове Мауи на Гавайях. Обложка © ТАСС / AP
Число жертв пожаров на гавайском острове Мауи увеличилось до 89 человек. Об этом на пресс-конференции сообщил губернатор штата Джош Грин. По его словам, этот пожар стал самым смертоносным в США более чем за 100 лет.
При этом, как отметил губернатор, следует ожидать, что число жертв продолжит расти.
"Мы бы хотели, чтобы люди были к этому готовы", — приводит слова Грина NBC.
Ранее самым смертоносным за последний век считался природный пожар в Калифорнии в 2018 году, тогда погибло 85 человек. В 1918 году в результате лесных пожаров в штате Миннесота погибли 453 человека. В истории жертв больше всего людей погибло при природном пожаре в Висконсине в 1871 году — более 1,1 тысячи человек.
Ранее Лайф писал о том, что из-за жары американский штат Гавайи охватили крупные пожары. Изначально сообщалось, что погибло 53 человека, позже количество жертв увеличилось до 80, а затем и до 89. Таким образом, нынешние пожары по числу жертв превзошли цунами 1960 года на Гавайях, когда погибло 60 человек.