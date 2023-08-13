Пожар на Гавайях стал самым смертоносным в США более чем за век

Число жертв пожаров на гавайском острове Мауи увеличилось до 89 человек. Об этом на пресс-конференции сообщил губернатор штата Джош Грин. По его словам, этот пожар стал самым смертоносным в США более чем за 100 лет.

При этом, как отметил губернатор, следует ожидать, что число жертв продолжит расти.

"Мы бы хотели, чтобы люди были к этому готовы", — приводит слова Грина NBC.

Ранее самым смертоносным за последний век считался природный пожар в Калифорнии в 2018 году, тогда погибло 85 человек. В 1918 году в результате лесных пожаров в штате Миннесота погибли 453 человека. В истории жертв больше всего людей погибло при природном пожаре в Висконсине в 1871 году — более 1,1 тысячи человек.