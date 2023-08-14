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14 августа, 17:46

Байден до жути странно отреагировал на вопрос о заживо сгоревших на Мауи

Байден с улыбкой отказался комментировать смерть людей при пожарах на Гавайях

Президент США Джо Байден не стал комментировать растущее число жертв пожаров на гавайском острове Мауи. Вместо ответа глава Штатов улыбнулся и помахал рукой. Сделанную журналистами Fox News запись можно найти в сети.

Байден улыбается и машет рукой журналистам в ответ на просьбу прокомментировать жертвы пожара на гавайском острове Мауи. Видео © Twitter / Fox News

"Нет, комментариев нет", такой ответ Байден дал журналистам на просьбу прокомментировать рост числа жертв. После этого президент Штатов улыбнулся, помахал представителям СМИ рукой и залез в президентскую машину.

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Напомним, на Гавайях вспыхнули крупные лесные пожары. Изначально было известно о 53 погибших, однако позднее их число выросло до 80, а затем и до 93. Причём нынешний пожар стал самым смертоносным в США более чем за век, а в истории одноимённого штата превзошёл по смертности цунами 1960 года, в результате которого погибло 60 человек.

Обложка ©

Twitter / Fox News

Юрий Лысенко
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