Байден до жути странно отреагировал на вопрос о заживо сгоревших на Мауи

Президент США Джо Байден не стал комментировать растущее число жертв пожаров на гавайском острове Мауи. Вместо ответа глава Штатов улыбнулся и помахал рукой. Сделанную журналистами Fox News запись можно найти в сети.

Байден улыбается и машет рукой журналистам в ответ на просьбу прокомментировать жертвы пожара на гавайском острове Мауи. Видео © Twitter / Fox News

"Нет, комментариев нет", — такой ответ Байден дал журналистам на просьбу прокомментировать рост числа жертв. После этого президент Штатов улыбнулся, помахал представителям СМИ рукой и залез в президентскую машину.