Политика Белого дома по вопросу Украины лишь оттягивает неминуемое поражение Киева. Об этом заявил экс-помощник бывшего президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон.

Он объяснил, что причиной нескончаемых неудач киевского режима в наступлении и успешных оборонительных действий ВС России является "медленное, нерешительное и нестратегическое" оказание западной военной помощи ВСУ". При этом споры о поставках, вооружении, страх эскалации и политика Москвы привели к "парализующей осторожности" Запада. В то же время НАТО демонстрирует "неготовность придерживаться обязательств по восстановлению полного суверенитета и территориальной целостности Украины", подчеркнул Болтон.

"Эта нерешительность объясняется успешным сдерживанием со стороны Кремля, а не американской стратегической необходимостью", — заявил он в статье The Wall Street Journal.

Экс-помощник Трампа подчеркнул, что неспособность Киева добиться значительного прогресса стала естественным результатом американской стратегии, которая направлена лишь на то, чтобы любыми способами отсрочить победу Российской армии. При этом, по его мнению, в том, что украинское контрнаступление заглохло, следует винить лишь нерешительность президента США Джо Байдена.