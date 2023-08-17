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17 августа, 01:20

Байден жутким шёпотом рассказал об успехах экономики и напугал собравшихся в Белом доме

Daily Mail: Байден пугающим шёпотом рассказал об успехах экономики в Белом доме

Президент Соединённых Штатов Джо Байден, говоря об экономических достижениях во время встречи в Белом доме, использовал жуткий шёпот и напугал собравшихся. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на соответствующий ролик, появившийся в Сети.

Президент США Джо Байден стал странно шептать во время встречи в Белом доме. Видео © YouTube / GOP War Room

Журналисты обратили внимание на кадры, на которых можно увидеть, как американский лидер рассказывал об успехах своей экономической политики. Он заявил, что газеты Financial Times и The Wall Street Journal назвали его курс "байденомикой". В то же время Байден выразил неуверенность в том, что издания на тот момент использовали это слово в положительном ключе.

"Но знаете что? Она работает", — заявил президент США, произнося эту фразу шёпотом и с характерной улыбкой.

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Ранее Лайф писал, что Байден не стал комментировать растущее число жертв пожаров на гавайском острове Мауи. Вместо ответа глава Соединённых Штатов улыбнулся и помахал рукой.

Обложка ©

ТАСС / AP / Morry Gash

Кузьма Спирин
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