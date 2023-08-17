Байден жутким шёпотом рассказал об успехах экономики и напугал собравшихся в Белом доме

Президент Соединённых Штатов Джо Байден, говоря об экономических достижениях во время встречи в Белом доме, использовал жуткий шёпот и напугал собравшихся. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на соответствующий ролик, появившийся в Сети.

Журналисты обратили внимание на кадры, на которых можно увидеть, как американский лидер рассказывал об успехах своей экономической политики. Он заявил, что газеты Financial Times и The Wall Street Journal назвали его курс "байденомикой". В то же время Байден выразил неуверенность в том, что издания на тот момент использовали это слово в положительном ключе.