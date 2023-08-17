Байден жутким шёпотом рассказал об успехах экономики и напугал собравшихся в Белом доме
Daily Mail: Байден пугающим шёпотом рассказал об успехах экономики в Белом доме
Президент Соединённых Штатов Джо Байден, говоря об экономических достижениях во время встречи в Белом доме, использовал жуткий шёпот и напугал собравшихся. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на соответствующий ролик, появившийся в Сети.
Президент США Джо Байден стал странно шептать во время встречи в Белом доме. Видео © YouTube / GOP War Room
Журналисты обратили внимание на кадры, на которых можно увидеть, как американский лидер рассказывал об успехах своей экономической политики. Он заявил, что газеты Financial Times и The Wall Street Journal назвали его курс "байденомикой". В то же время Байден выразил неуверенность в том, что издания на тот момент использовали это слово в положительном ключе.
"Но знаете что? Она работает", — заявил президент США, произнося эту фразу шёпотом и с характерной улыбкой.
Ранее Лайф писал, что Байден не стал комментировать растущее число жертв пожаров на гавайском острове Мауи. Вместо ответа глава Соединённых Штатов улыбнулся и помахал рукой.
ТАСС / AP / Morry Gash