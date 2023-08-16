Пресс-секретарь Байдена Жан-Пьер по ошибке опубликовала пост от имени президента
Пресс-секретарь президента США Карин Жан-Пьер ошибочно опубликовала пост от лица Джо Байдена в соцсети. Об этом сообщает The Washington Examiner.
"Когда я баллотировался в президенты, я пообещал, что не оставлю без внимания ни одну часть страны", — написала Жан-Пьер в соцсети X ("Твиттер"), пообещав "инвестировать во всю Америку".
Текст был снят с публикации менее чем за полчаса, указала газета.
А ранее конгрессвумен Марджори Тейлор-Грин обвинила Байдена в том, что он финансирует Украину вместо помощи пострадавшим от разрушительных пожаров жителям Гавайев. Парламентарий назвала его худшим президентом в истории страны.