Пресс-секретарь Байдена Жан-Пьер по ошибке опубликовала пост от имени президента

Пресс-секретарь президента США Карин Жан-Пьер ошибочно опубликовала пост от лица Джо Байдена в соцсети. Об этом сообщает The Washington Examiner.

"Когда я баллотировался в президенты, я пообещал, что не оставлю без внимания ни одну часть страны", — написала Жан-Пьер в соцсети X ("Твиттер"), пообещав "инвестировать во всю Америку".

Текст был снят с публикации менее чем за полчаса, указала газета.