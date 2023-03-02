В Белом доме признали Байдена бесстрашным

На вопрос корреспондента телеканала Fox News Питера Дуси, "почему президент боится Китая", на брифинге Белого дома пресс-секретарь Карин Жан-Пьер заверила, что глава американского государства — человек, "который ничего не боится".

"Президент не боится Китая. Вы видели президента на прошлой неделе, когда мы поехали на Украину, поехали в Киев? Это президент, который ничего не боится. Это была историческая поездка, которую многие из вас назвали отважным шагом. Ясно, что речь идёт о президенте, который не боится направиться в зону военных действий. Он не боится направиться туда, когда на земле нет [американского] военного присутствия. Нет ничего, что боится этот президент", — заявила Жан-Пьер.

Она также отметила, что якобы исключительно благодаря Байдену США теперь готовы победить в конкуренции с Китаем больше, "чем когда бы то ни было прежде". Сейчас, по её мнению, Штаты способны и защитить национальные интересы, и поддержать "свободные и открытые" регионы Тихого и Индийского океанов. И всё это, по словам пресс-секретаря Белого дома, становится возможным именно из-за опыта 80-летнего лидера Америки.

"Это опытный президент. <...> Он понимает, как действовать во внешней политике, с иностранными лидерами", — сказала пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер.