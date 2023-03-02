"Родина — это семья". Митинг-концерт в "Лужниках" в деталях от "Гигарамы"
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
2 марта, 02:03

"Какой стыд!": Байден нелепой шуткой разом оскорбил всех белых американцев

Читатели New York Post потребовали извинений Байдена за шутку о белых

Очередная неловкая шутка президента США Джо Байдена вызвала возмущение читателей издания New York Post . Во время выступления в честь "месяца афроамериканской истории" в Белом доме американский лидер практически назвал белых "дураками".

"Может, я и белый парень, но не дурак", — заявил Байден присутствовавшим, преимущественно афроамериканцам, которые встретили шутку одобрительными возгласами.

Читатели американской газеты сочли такое высказывание постыдным и низвергающим американцев всё ниже и ниже. Также они отметили, что президент говорил эти слова при чернокожих слушателях "без посторонних". Жители США назвали Байдена умственно отсталым и возмутились, что у руля страны стоит такой "имбецил".

"С этим Байденом мы с каждым днём опускаемся всё ниже. Америка обесчещена", "Какой стыд, какой урод! Представьте себе такое заявление: "Может, я и чёрный, но я не дурак", — написали комментаторы статьи.

Вспомнив об обещании Байдена "сплотить нацию" после победы на выборах, читатели согласились с иронией, что да, именно такое отношение президента к своим гражданам может объединить их. Они также заявили, что он действительно "дурак", потому что постоянно всё путает и "успокоили", что на самом деле быть белым — это нормально, и правильнее было бы в его случае сказать: "Может, я и белый, но я дурак".

"Один из самых странных и пугающих президентов, каких я видел за свою жизнь. Умственно отсталый имбецил. Страшно, когда такой человек у власти", "Надеюсь, в ближайшем будущем какие-нибудь ступеньки покончат с этим клоуном", — добавили они.

Бывший врач Белого дома заявил, что Джо Байден представляет угрозу для США

Бывший врач Белого дома заявил, что Джо Байден представляет угрозу для США

Как писал ранее Лайф, ведущий Fox Килмэйд заявил, что спотыкающийся Байден олицетворяет всю политику Белого дома. По его словам, инцидент с его падениями на трапе самолёта отражает то, как у США идут дела на протяжении двух лет его президентства.

Обложка ©

Flickr / The White House

Арина Родионова
  • Новости
  • Джозеф Байден
  • США
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров