"Какой стыд!": Байден нелепой шуткой разом оскорбил всех белых американцев

Очередная неловкая шутка президента США Джо Байдена вызвала возмущение читателей издания New York Post . Во время выступления в честь "месяца афроамериканской истории" в Белом доме американский лидер практически назвал белых "дураками".

"Может, я и белый парень, но не дурак", — заявил Байден присутствовавшим, преимущественно афроамериканцам, которые встретили шутку одобрительными возгласами.

Читатели американской газеты сочли такое высказывание постыдным и низвергающим американцев всё ниже и ниже. Также они отметили, что президент говорил эти слова при чернокожих слушателях "без посторонних". Жители США назвали Байдена умственно отсталым и возмутились, что у руля страны стоит такой "имбецил".

"С этим Байденом мы с каждым днём опускаемся всё ниже. Америка обесчещена", "Какой стыд, какой урод! Представьте себе такое заявление: "Может, я и чёрный, но я не дурак", — написали комментаторы статьи.

Вспомнив об обещании Байдена "сплотить нацию" после победы на выборах, читатели согласились с иронией, что да, именно такое отношение президента к своим гражданам может объединить их. Они также заявили, что он действительно "дурак", потому что постоянно всё путает и "успокоили", что на самом деле быть белым — это нормально, и правильнее было бы в его случае сказать: "Может, я и белый, но я дурак".

"Один из самых странных и пугающих президентов, каких я видел за свою жизнь. Умственно отсталый имбецил. Страшно, когда такой человек у власти", "Надеюсь, в ближайшем будущем какие-нибудь ступеньки покончат с этим клоуном", — добавили они.