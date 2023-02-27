В нелепых падениях Байдена обнаружили символизм

Падение президента США Джо Байдена на трапе самолёта в Польше олицетворяет всю внутреннюю и внешнюю политику Вашингтона в последние два года. Об этом заявил ведущий телеканала Fox News Брайан Килмэйд.

"Главная тема этой недели — спотыкания, и лучше всего её проиллюстрировал наш президент: вот он, снова падает, поднимаясь по трапу", — сказал телеведущий, отметив, что не пытается поязвить или посмеяться над главой Белого дома, ведь его спотыкания имеют гораздо более глубокий символический смысл.

По словам Килмэйда, инцидент с Байденом отражает то, как у США идут дела на протяжении двух лет его президентства. Внезапная утрата контроля над происходящим в мире впервые за много лет заставила американцев посмотреть на происходящее внутри самой страны, указал телеведущий. При Байдене, по его мнению, жителям Штатов стало казаться, что нынешней администрации "ничего не под силу". Однако, как добавил Килмэйд, США не упали навзничь, а только споткнулись. У страны пока есть возможность, чтобы подняться, отряхнуться и вернуть себе статус сверхдержавы.