Байдена решили отправить на пенсию после падения у самолёта

В Сети встревожились из-за состояния здоровья президента США Джо Байдена после очередного падения у самолёта. Пользователи "Твиттера" выразили обеспокоенность его способностью исполнять обязанности главы государства.

Один из комментаторов заявил, что пора Байдена отправлять на пенсию. А другой юзер отметил, что "скоро понадобится пандус для инвалидной коляски на борту Air Force One".

"Это пожилой человек в кризисе! Как он может быть пригоден к службе?" — подчеркнул ещё один пользователь.

"Необходимо провести когнитивный тест для Джо Байдена", — добавил читатель.