Байдена решили отправить на пенсию после падения у самолёта
Пользователи Twitter призвали Байдена уйти в отставку после падения на трапе самолёта
В Сети встревожились из-за состояния здоровья президента США Джо Байдена после очередного падения у самолёта. Пользователи "Твиттера" выразили обеспокоенность его способностью исполнять обязанности главы государства.
Один из комментаторов заявил, что пора Байдена отправлять на пенсию. А другой юзер отметил, что "скоро понадобится пандус для инвалидной коляски на борту Air Force One".
"Это пожилой человек в кризисе! Как он может быть пригоден к службе?" — подчеркнул ещё один пользователь.
"Необходимо провести когнитивный тест для Джо Байдена", — добавил читатель.
"Ему следует уйти в отставку", — написал один из юзеров.
Как сообщал Лайф, перед вылетом из Варшавы американский президент споткнулся на трапе самолёта. Байден упал вперёд, однако быстро смог подняться. Это уже далеко не первый случай, когда лидер США испытывает трудности при посадке в самолёт. Первый раз он упал на трапе при попытке сесть в свой лайнер в марте 2021 года, второй — в апреле, третий — в мае 2022-го, а четвёртое падение произошло в июле того же года. Неповоротливость Байдена породила в Сети множество шуток.
Twitter / OsintTV