Байден с пепельным следом на лбу явился к союзникам по НАТО

Президент Соединённых Штатов Джо Байден пришёл на встречу с лидерами восточноевропейских стран – членов НАТО в Варшаве с тёмным пятном — следом от пепла, которым он, как католик, намазал лоб в день начала Великого поста.

"Тёмное пятно на лбу президента — это, очевидно, пепел от католической традиции, практикуемой каждый год в пепельную среду", — написал пул Белого дома.

Традицию "пепельной среды" американский лидер соблюдает ежегодно. Однако некоторые уже успели выразить беспокойство по поводу самочувствия главы Белого дома.