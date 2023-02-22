Байден с пепельным следом на лбу явился к союзникам по НАТО
Байден пришёл на встречу с союзниками по НАТО со следом от пепла на лбу
Джо Байден со следом от пепла на лбу. Обложка © ТАСС / AP / Evan Vucci
Президент Соединённых Штатов Джо Байден пришёл на встречу с лидерами восточноевропейских стран – членов НАТО в Варшаве с тёмным пятном — следом от пепла, которым он, как католик, намазал лоб в день начала Великого поста.
"Тёмное пятно на лбу президента — это, очевидно, пепел от католической традиции, практикуемой каждый год в пепельную среду", — написал пул Белого дома.
Традицию "пепельной среды" американский лидер соблюдает ежегодно. Однако некоторые уже успели выразить беспокойство по поводу самочувствия главы Белого дома.
Встречей с лидерами "Бухарестской девятки" Байден завершил визит в Польшу, которому предшествовала поездка в Киев. Перед вылетом из Варшавы американский президент споткнулся на трапе самолёта. Байден упал вперёд, однако быстро смог подняться.