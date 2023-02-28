Бывший врач Белого дома заявил, что Джо Байден представляет угрозу для США

Бывший врач Белого дома, а ныне конгрессмен от Республиканской партии Ронни Джексон всерьёз взволнован состоянием президента США. Медик выразил опасение по поводу того, что Джо Байден представляет для Америки настоящую угрозу.

"Это ужасно для нашей страны, что Байден является нашим главнокомандующим. Половину времени он не знает, где находится, и с каждым днём он приближает нас к тотальной войне с Россией и Китаем", — заявил Джексон в своём "твиттере".

Джексон предупредил о страшных последствиях. По его словам, из-за "снижения когнитивных функций" нынешнего американского президента может погибнуть огромное количество людей.