Бывший врач Белого дома заявил, что Джо Байден представляет угрозу для США
80-летний президент США Джо Байден. Обложка © ТАСС / Zuma
Бывший врач Белого дома, а ныне конгрессмен от Республиканской партии Ронни Джексон всерьёз взволнован состоянием президента США. Медик выразил опасение по поводу того, что Джо Байден представляет для Америки настоящую угрозу.
"Это ужасно для нашей страны, что Байден является нашим главнокомандующим. Половину времени он не знает, где находится, и с каждым днём он приближает нас к тотальной войне с Россией и Китаем", — заявил Джексон в своём "твиттере".
Джексон предупредил о страшных последствиях. По его словам, из-за "снижения когнитивных функций" нынешнего американского президента может погибнуть огромное количество людей.
Ранее бывший врач Белого дома Ронни Джексон заявил, что правду о настоящем состоянии здоровья 80-летнего американского президента Джо Байдена тщательно скрывают. Комментируя результаты последнего обследования политика, он призвал наконец перестать утаивать информацию о состоянии здоровья первого лица государства.