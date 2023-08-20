Регион

Уведомления отключены

19 августа, 23:16

В США могут ужесточить правила выделения помощи для Киева

Politico: Республиканцы могут ужесточить контроль над средствами для Украины

Члены Республиканской партии в Конгрессе США могут призвать к усилению контроля за оказываемой Украине финансовой помощью, что позволит минимизировать случаи нецелевого расходования денег американских налогоплательщиков. Такие данные оказались в распоряжении газеты Politico.

"Республиканцы могут также потребовать контролирующий орган для отслеживания финансирования Украины для предотвращения коррупции", — отметили журналисты со ссылкой на источники в Конгрессе.

По словам помощника одного из законодателей, многие члены партии до сих пор не поддержали запрос президента Соединённых Штатов Джо Байдена о формировании новых пакетов финпомощи для Киева. При этом нежелание спонсировать Украину продемонстрировали не только сторонники ультраправых взглядов.

В Конгрессе возмутились решением Байдена по Украине вместо страдающих от пожаров Гавайев

В Конгрессе возмутились решением Байдена по Украине вместо страдающих от пожаров Гавайев

Ранее с резкой критикой в адрес Белого дома выступила республиканка Марджори Тейлор Грин. Конгрессвумен пристыдила власти страны за намерение и далее спонсировать украинский кризис на фоне бедственного положения сотен тысяч американцев.

Обложка ©

Twitter / Congressdotgov

Илья Пушкарев
  • Новости
  • США
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров