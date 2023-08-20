В США могут ужесточить правила выделения помощи для Киева

Члены Республиканской партии в Конгрессе США могут призвать к усилению контроля за оказываемой Украине финансовой помощью, что позволит минимизировать случаи нецелевого расходования денег американских налогоплательщиков. Такие данные оказались в распоряжении газеты Politico.

"Республиканцы могут также потребовать контролирующий орган для отслеживания финансирования Украины для предотвращения коррупции", — отметили журналисты со ссылкой на источники в Конгрессе.

По словам помощника одного из законодателей, многие члены партии до сих пор не поддержали запрос президента Соединённых Штатов Джо Байдена о формировании новых пакетов финпомощи для Киева. При этом нежелание спонсировать Украину продемонстрировали не только сторонники ультраправых взглядов.