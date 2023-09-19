В украинских верхах заметили важную перемену после "отказа" Буданова от парада ВСУ в Москве
Политолог Александров: В Киеве начинают принимать реалии конфликта с Россией
Начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов. Фото © Getty Images / Mustafa Ciftci
Реалистичные взгляды на украинский конфликт начинают проявляться не только у политиков Запада, но и в руководстве Киева, в том числе военном. Об этом рассказал политолог и ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров, комментируя заявления главы ГУР Минобороны Незалежной Кирилла Буданова о том, что противостояние с Россией точно не закончится парадом танков ВСУ в Москве.
"Видимо, какой-то реализм начинает возобладать как на Западе, так и в украинских верхах. Если раньше они говорили о полной победе Украины как о единственном варианте решения конфликта, то теперь осознали, что капитуляции Москвы, возвращения Крыма и военных репараций не будет. Это всё нереалистичные цели", — объяснил политолог в беседе с "Царьградом".
При этом Александров считает, что и отношение России к конфликту изменилось и его заморозка уже не устроит Москву. Единственный способ для РФ избавиться от украинской угрозы — окончательная демилитаризация и денацификация Незалежной с размещением там контингента ВС РФ и отстранением нынешнего пронацистского режима от управления страной.
Напомним, ранее Буданов признал, что ВСУ не смогут завершить конфликт с РФ военным парадом в Москве. Он также отметил: вооружённые конфликты происходили в России на протяжении всей её истории, это только укрепляет его в понимании, что эта страна вряд ли когда-то сдастся.