В признании Буданова о неспособности ВСУ закончить конфликт парадом в Москве нашли намёк

Признание начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова о невозможности закончить сегодняшний конфликт военным парадом в Москве содержит скрытый намёк. Его рассекретил доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Перенджиев.

По его оценке, сейчас разрабатывается два возможных сценария: заморозка конфликта и кровавый конфликт внутри самого украинского правительства. Перенджиев уверен, что каждое заявление украинских политиков направлено на получение обратной связи со стороны российской власти и является своего рода "тестированием общественного мнения".

"Они готовят общественное мнение Украины в том смысле, что Украина неизвестно, проиграет — не проиграет, но уж точно не победит. Я думаю, что это есть точное понимание ситуации, что какие бы там ни предпринимал усилия киевский режим, и даже получая огромную помощь со стороны Запада в виде вооружений, военной техники, в виде методического обеспечения, имеется в виду ведение боевых действий и даже некоего людского пополнения со стороны стран НАТО под видом наёмников, на самом деле это чаще всего именно военнослужащие стран НАТО, чем какие-то наёмники", — объяснил Перенджиев "Царьграду".

Он заметил, что большие потери уже признают все, вот только Киев пытается не озвучивать конкретных цифр. Но действия правительства прямо свидетельствуют о том, что ситуация патовая. В армию уже призывают женщин и пытаются вытащить из Европы всех мужчин. Также под мобилизацию подходят инвалиды без конечностей и ВИЧ-инфицированные.

Как заявляет эксперт, сейчас главный вопрос для военачальников Украины состоит в том, куда будут двигаться ВСУ, когда закончится любой наступательный потенциал. Перенджиев предположил, Буданов делает завуалированный намёк, что победить украинцы не смогут, но и проигрывать не хотят. Также в словах главы ГУР Украины можно увидеть отсылку к Западу. В Киеве давно мечтают о том, чтобы войска НАТО вошли на Украину и начали прямые боестолкновения с Армией России.