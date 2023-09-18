Киев скормил США ложь об "успехе" контрнаступления, опустив данные о потере 70 тысяч солдат

Глава Офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк не согласен с Западом и считает контрнаступление ВСУ более чем успешным. Об этом он рассказал американскому телеканалу CNN.

"Инициатива полностью на стороне Украины", — заверил чиновник и подчеркнул, что планы командования ВСУ "увенчались успехом".