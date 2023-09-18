Киев скормил США ложь об "успехе" контрнаступления, опустив данные о потере 70 тысяч солдат
Подоляк заверил CNN, что контрнаступление ВСУ "увенчалось успехом"
Глава Офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк не согласен с Западом и считает контрнаступление ВСУ более чем успешным. Об этом он рассказал американскому телеканалу CNN.
"Инициатива полностью на стороне Украины", — заверил чиновник и подчеркнул, что планы командования ВСУ "увенчались успехом".
Ранее президент РФ Владимир Путин назвал контрнаступление украинской армии провалом и отметил, что потери противника составили 71,5 тысячи человек. Также ВСУ потеряли уже 544 танка и почти 18 тысяч бронемашин разного класса.
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