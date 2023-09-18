Регион

Уведомления отключены

18 сентября, 11:20

Киев скормил США ложь об "успехе" контрнаступления, опустив данные о потере 70 тысяч солдат

Подоляк заверил CNN, что контрнаступление ВСУ "увенчалось успехом"

Глава Офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк не согласен с Западом и считает контрнаступление ВСУ более чем успешным. Об этом он рассказал американскому телеканалу CNN.

"Инициатива полностью на стороне Украины", — заверил чиновник и подчеркнул, что планы командования ВСУ "увенчались успехом".

"Так много смертей": Маск раскритиковал контрнаступление Украины, указав на огромные потери

"Так много смертей": Маск раскритиковал контрнаступление Украины, указав на огромные потери

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал контрнаступление украинской армии провалом и отметил, что потери противника составили 71,5 тысячи человек. Также ВСУ потеряли уже 544 танка и почти 18 тысяч бронемашин разного класса.

Обложка ©

Getty Images / Vincenzo Circosta

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Специальная военная операция на Украине
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров