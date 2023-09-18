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Регион
Опубликовано 18 сентября 2023, 11:20
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Киев скормил США ложь об "успехе" контрнаступления, опустив данные о потере 70 тысяч солдат

Подоляк заверил CNN, что контрнаступление ВСУ "увенчалось успехом"

Глава Офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк не согласен с Западом и считает контрнаступление ВСУ более чем успешным. Об этом он рассказал американскому телеканалу CNN.

"Инициатива полностью на стороне Украины", — заверил чиновник и подчеркнул, что планы командования ВСУ "увенчались успехом".

Маск раскритиковал контрнаступление Украины, указав на огромные потери
Маск раскритиковал контрнаступление Украины, указав на огромные потери

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал контрнаступление украинской армии провалом и отметил, что потери противника составили 71,5 тысячи человек. Также ВСУ потеряли уже 544 танка и почти 18 тысяч бронемашин разного класса.

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Getty Images / Vincenzo Circosta

Татьяна Миссуми
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