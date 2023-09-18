Маск раскритиковал контрнаступление Украины, указав на огромные потери
Илон Маск раскритиковал контрнаступление ВСУ, указав на большие потери
Американский бизнесмен, изобретатель и один из богатейших людей мира Илон Маск высказался о провальном украинском контрнаступлении. Он указал на то, что Киев потерял слишком много людей, но существенного результата на поле боя так и не добился.
"Так много смертей за столь ничтожный результат", — написал предприниматель в соцсети X.
Комментарий миллиардера стал ответом на публикацию бизнесмена Дэвида Сакса о безуспешных манёврах ВСУ, которые на Украине называют "контрнаступлением".
Ранее стало известно, что Илон Маск намеренно отключил ВСУ свою спутниковую связь Starlink у Крыма, чем сорвал атаку на Черноморский флот РФ. Позже предприниматель заверил, что связь в районе полуострова была ограничена задолго до этих событий. По его словам, применение систем Starlink для атак на Крым нарушает правила SpaceX. Результатом всего этого стало расследование, начатое Сенатским комитетом по ВС США.
t.me / Zelenskiy / Official