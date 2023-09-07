В США рассказали, как Маск отключил ВСУ связь у Крыма и не допустил атаки на флот РФ

В прошлом году американский бизнесмен Илон Маск специально отключил ВСУ свою спутниковую связь Starlink у побережья Крыма, дабы сорвать атаку на Черноморский флот России. Об этом пишет CNN со ссылкой на новую биографию предпринимателя за авторством Уолтера Айзексона.

Так, в ходе провалившейся операции морские дроны-камикадзе ВСУ, начинённые взрывчаткой, уже приближались к российскому флоту, когда внезапно "потеряли связь и безвредно выбросились на берег".

"Решение Маска, в результате которого украинские чиновники стали умолять его снова включить спутники, было вызвано острым страхом, что Россия ответит на нападение Украины на Крым ядерным оружием", — пишет автор.

Подчёркивается, что бизнесмен невольно стал влиятельным субъектом конфликта на Украине, которого американские чиновники не могли игнорировать. Представители Белого дома, кстати, также обсуждали с ним "внезапный" сбой в работе дронов-камикадзе и высказывали свою обеспокоенность.

Упрашивал предпринимателя и вице-премьер Незалежной Михаил Фёдоров, который в переписке пожелал, чтобы тот "знал", что он "человек, который меняет мир с помощью технологий". На это Маск ответил, что восхищён дизайном украинских морских дронов, но не станет включать связь, так как Киев "сейчас заходит слишком далеко и может потерпеть стратегическое поражение".

Причём Маск, судя по его словам, не очень-то рад своей новой роли. В частности, он не понимает, как "оказался в этой войне".