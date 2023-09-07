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Регион
Опубликовано 7 сентября 2023, 13:37
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В США рассказали, как Маск отключил ВСУ связь у Крыма и не допустил атаки на флот РФ

CNN: Маск тайно отключил ВСУ Starlink у Крыма, чтобы сорвать атаку на флот РФ

В прошлом году американский бизнесмен Илон Маск специально отключил ВСУ свою спутниковую связь Starlink у побережья Крыма, дабы сорвать атаку на Черноморский флот России. Об этом пишет CNN со ссылкой на новую биографию предпринимателя за авторством Уолтера Айзексона.

Так, в ходе провалившейся операции морские дроны-камикадзе ВСУ, начинённые взрывчаткой, уже приближались к российскому флоту, когда внезапно "потеряли связь и безвредно выбросились на берег".

"Решение Маска, в результате которого украинские чиновники стали умолять его снова включить спутники, было вызвано острым страхом, что Россия ответит на нападение Украины на Крым ядерным оружием", пишет автор.

Подчёркивается, что бизнесмен невольно стал влиятельным субъектом конфликта на Украине, которого американские чиновники не могли игнорировать. Представители Белого дома, кстати, также обсуждали с ним "внезапный" сбой в работе дронов-камикадзе и высказывали свою обеспокоенность.

Упрашивал предпринимателя и вице-премьер Незалежной Михаил Фёдоров, который в переписке пожелал, чтобы тот "знал", что он "человек, который меняет мир с помощью технологий". На это Маск ответил, что восхищён дизайном украинских морских дронов, но не станет включать связь, так как Киев "сейчас заходит слишком далеко и может потерпеть стратегическое поражение".

Причём Маск, судя по его словам, не очень-то рад своей новой роли. В частности, он не понимает, как "оказался в этой войне".

Опубликовано эпичное видео уничтожения Starlink российским дроном-камикадзе
Опубликовано эпичное видео уничтожения Starlink российским дроном-камикадзе

Также в биографии Илон Маск заявил о мирном предназначении спутниковой связи Starlink. По его словам, она существует, "чтобы люди могли смотреть Netflix, отдыхать, дистанционно учиться и делать хорошие, мирные вещи, а не для ударов дронов".

Напомним, о том, что Илон Маск отказал ВСУ в подключении Starlink в районе Крыма, стало известно 30 июля. Система является единственной возможностью для украинских войск получить доступ в Сеть в зоне боевых действий. По данным СМИ, причиной решения стала негативная реакция президента страны Владимира Зеленского на предложенный бизнесменом мирный план.

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ТАСС / EPA / POOL / LUDOVIC MARIN

Матвей Константинов
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