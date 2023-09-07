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7 сентября, 12:43

Маск: Starlink создавался для просмотра сериалов, а не для наведения дронов

Спутниковый интернет Starlink создавался для просмотра сериалов, обучения и досуга людей, а не для ударов дронов. Об этом заявил американский предприниматель Илон Маск в биографии, которая полностью выйдет 12 сентября.

"Starlink не предназначался для войн. Он был создан, чтобы люди могли смотреть Netflix, отдыхать, дистанционно учиться и делать хорошие мирные вещи, а не для ударов дронов", — приводит телеканал CNN слова Маска.

Опубликовано эпичное видео уничтожения Starlink российским дроном-камикадзе

Опубликовано эпичное видео уничтожения Starlink российским дроном-камикадзе

Ранее Илон Маск отказал украинским военным в подключении Starlink в районе Крыма. А эта система является единственной возможностью получить доступ к Интернету в зонах вооружённого конфликта. СМИ узнали, что миллиардер заблокировал ВСУ терминалы связи Starlink после негативной реакции Владимира Зеленского на предложенный бизнесменом план по мирному урегулированию конфликта.

Обложка ©

Getty Images / Alex Wong

Александра Вишнякова
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