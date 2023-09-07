Маск: Starlink создавался для просмотра сериалов, а не для наведения дронов

Спутниковый интернет Starlink создавался для просмотра сериалов, обучения и досуга людей, а не для ударов дронов. Об этом заявил американский предприниматель Илон Маск в биографии, которая полностью выйдет 12 сентября.

"Starlink не предназначался для войн. Он был создан, чтобы люди могли смотреть Netflix, отдыхать, дистанционно учиться и делать хорошие мирные вещи, а не для ударов дронов", — приводит телеканал CNN слова Маска.