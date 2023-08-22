"Наступил хаос": Украинские военные рассказали, как Маск "наказал" Зеленского

Американский миллиардер Илон Маск заблокировал украинским военным терминалы связи Starlink после негативной реакции президента этой страны Владимира Зеленского на предложенный бизнесменом план по мирному урегулированию конфликта. Об этом пишет газета The New Yorker.

Она напомнила, что в октябре 2022 года Илон Маск призвал в Twitter стороны к миру и предложил своё видение урегулирования конфликта. Так, он предложил повторно проголосовать жителям Донбасса о присоединении к России "под наблюдением ООН", Крым оставить России, а Украину сделать нейтральным государством. В Киеве на это ответили резко. По данным издания, после этого Маск "показал, кого поддерживает на поле боя". ВСУ вдруг на южном направлении фронта остались без связи.

"Мы были очень близко к линии соприкосновения и пересекли эту границу. После этого Starlink перестал работать. Последствия были незамедлительными. Связь прервалась, подразделения были изолированы", — приводит газета слова украинского военного по имени Николай.

Согласно его рассказу, ВСУ приходилось передвигаться по полю боя, чтобы ловить сигнал и восстанавливать связи. В результате в ВСУ начался хаос, заявил военный.