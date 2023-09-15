В США начали расследование из-за отказа Маска включить Starlink у Крыма по просьбе Киева

Сенатский комитет по ВС США начал расследование из-за решения американского предпринимателя Илона Маска ограничить работу спутниковой сети Starlink вблизи Крыма в 2022 году. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

"Сенатский комитет по вооружённым силам изучает проблемы в сфере национальной безопасности, возникшие в связи с решением Илона Маска", — указывается в публикации.

По словам председателя комитета Джека Рида, ситуация выявила серьёзные проблемы с ответственностью за нацбезопасность. В Сенате активно изучают "этот вопрос со всех сторон". Рид подчеркнул: ни Маск, ни любое другое частное лицо не могут иметь последнее слово, если речь идёт о нацбезопасности Америки.