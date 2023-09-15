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15 сентября, 09:08

В США начали расследование из-за отказа Маска включить Starlink у Крыма по просьбе Киева

Bloomberg: В США начали расследование из-за решения Маска по Starlink у Крыма

Сенатский комитет по ВС США начал расследование из-за решения американского предпринимателя Илона Маска ограничить работу спутниковой сети Starlink вблизи Крыма в 2022 году. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

"Сенатский комитет по вооружённым силам изучает проблемы в сфере национальной безопасности, возникшие в связи с решением Илона Маска", — указывается в публикации.

По словам председателя комитета Джека Рида, ситуация выявила серьёзные проблемы с ответственностью за нацбезопасность. В Сенате активно изучают "этот вопрос со всех сторон". Рид подчеркнул: ни Маск, ни любое другое частное лицо не могут иметь последнее слово, если речь идёт о нацбезопасности Америки.

Маск назвал причину отказа активации Starlink над Крымом

Маск назвал причину отказа активации Starlink над Крымом

Напомним, 7 сентября канал CNN выпустил материал, в котором утверждалось, что Маск специально отключил ВСУ свою спутниковую связь Starlink у Крыма, чтобы сорвать атаку на Черноморский флот России. На следующий день предприниматель объяснил, что связь в этом районе была ограничена задолго до этих событий. Маск отметил, что применение Starlink для атак на Крым нарушает правила SpaceX. А на днях в США потребовали начать расследование из-за слов Маска о Starlink.

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Wikipedia / NORAD and USNORTHCOM Public Affairs

Светлана Оперук
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