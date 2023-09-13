Маск назвал причину отказа активации Starlink над Крымом

Отказ в предоставлении Киеву сервиса спутниковой связи Starlink на территории Крыма в прошлом году, из-за которого беспилотники ВСУ не смогли атаковать корабли ВМФ РФ, обусловлен действием антироссийских санкций. Об этом заявил американский предприниматель и изобретатель Илон Маск, выступая на технологической конференции All-In Summit.

По его словам, санкции включают Крым, поэтому соединение запускать не разрешено, а "одобрения со стороны Правительства США" не было. Предприниматель также заверил, что при наличии директивы от президента Джо Байдена система Starlink была бы активирована.