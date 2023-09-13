Регион

Уведомления отключены

13 сентября, 02:25

Маск назвал причину отказа активации Starlink над Крымом

Маск заявил, что отказался включить сеть Starlink вблизи Крыма из-за санкций США

Отказ в предоставлении Киеву сервиса спутниковой связи Starlink на территории Крыма в прошлом году, из-за которого беспилотники ВСУ не смогли атаковать корабли ВМФ РФ, обусловлен действием антироссийских санкций. Об этом заявил американский предприниматель и изобретатель Илон Маск, выступая на технологической конференции All-In Summit.

По его словам, санкции включают Крым, поэтому соединение запускать не разрешено, а "одобрения со стороны Правительства США" не было. Предприниматель также заверил, что при наличии директивы от президента Джо Байдена система Starlink была бы активирована.

"Важное средство": В США верят, что Маск не оставит Украину без Starlink

"Важное средство": В США верят, что Маск не оставит Украину без Starlink

А ранее Маск жёстко ответил на обвинения в госизмене за отказ включить Starlink у Крыма. Он подчеркнул, что США не объявляли войну России, а во всей этой ситуации предателями являются те, кто его так называют.

Обложка ©

Wikipedia

Лариса Сафронова
  • Новости
  • Илон Маск
  • США
  • Санкции против России
  • starlink
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров