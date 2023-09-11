Маск жёстко ответил на обвинения в госизмене за отказ активировать Starlink у Крыма

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что его отказ активировать спутниковый интернет Starlink у берегов Крыма для бойцов ВСУ нельзя приравнивать к госизмене. Он подчеркнул, что США не объявляли войну России, а во всей этой ситуации предателями являются те, кто его так называют.

"Я гражданин США и имею только этот паспорт. Что бы ни случилось, я буду бороться за Америку и умру в ней. Конгресс США не объявлял войну России. Если кто и предатель, так это те, кто меня так называет", — написал Маск в соцсети X (бывший Twitter).