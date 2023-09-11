Маск жёстко ответил на обвинения в госизмене за отказ активировать Starlink у Крыма
Маск заявил, что его отказ активировать Starlink у Крыма нельзя считать госизменой
Американский миллиардер Илон Маск заявил, что его отказ активировать спутниковый интернет Starlink у берегов Крыма для бойцов ВСУ нельзя приравнивать к госизмене. Он подчеркнул, что США не объявляли войну России, а во всей этой ситуации предателями являются те, кто его так называют.
"Я гражданин США и имею только этот паспорт. Что бы ни случилось, я буду бороться за Америку и умру в ней. Конгресс США не объявлял войну России. Если кто и предатель, так это те, кто меня так называет", — написал Маск в соцсети X (бывший Twitter).
Напомним, 7 сентября канал CNN выпустил материал, в котором утверждалось, что Илон Маск специально отключил ВСУ свою спутниковую связь Starlink у побережья Крыма, чтобы сорвать атаку на Черноморский флот России. А на следующий день предприниматель отреагировал на это, заявив, что не отдавал распоряжения деактивировать спутниковую сеть Starlink у берегов Крыма для предотвращения атаки ВСУ на Черноморский флот России в 2022 году. Связь в этом районе была ограничена задолго до нападения, написал бизнесмен в соцсетях. Также Маск отметил, что применение Starlink для атак на Крым нарушает правила SpaceX.
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