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9 сентября, 09:11

Маск заявил, что отказал Киеву в активации Starlink из-за желания помочь людям

Американский бизнесмен, основатель SpaceX Илон Маск заявил, что ограничил использование Киевом сети Starlink для проведения атак на Россию, так как хотел помочь людям.

"Я хочу помочь людям, а не убивать их", — написал Маск на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

Маск: Starlink создавался для просмотра сериалов, а не для наведения дронов

Маск: Starlink создавался для просмотра сериалов, а не для наведения дронов

Напомним, 7 сентября канал CNN выпустил материал, в котором утверждалось, что Илон Маск специально отключил ВСУ свою спутниковую связь Starlink у побережья Крыма, чтобы сорвать атаку на Черноморский флот России. А на следующий день предприниматель отреагировал на это, заявив, что не отдавал распоряжения деактивировать спутниковую сеть Starlink у берегов Крыма для предотвращения атаки ВСУ на Черноморский флот России в 2022 году. Связь в этом районе была ограничена задолго до нападения, написал предприниматель в соцсетях. Также Маск отметил, что применение Starlink для атак на Крым нарушает правила SpaceX.

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Никита Никонов
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