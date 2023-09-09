Маск заявил, что отказал Киеву в активации Starlink из-за желания помочь людям
Американский бизнесмен, основатель SpaceX Илон Маск заявил, что ограничил использование Киевом сети Starlink для проведения атак на Россию, так как хотел помочь людям.
"Я хочу помочь людям, а не убивать их", — написал Маск на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).
Напомним, 7 сентября канал CNN выпустил материал, в котором утверждалось, что Илон Маск специально отключил ВСУ свою спутниковую связь Starlink у побережья Крыма, чтобы сорвать атаку на Черноморский флот России. А на следующий день предприниматель отреагировал на это, заявив, что не отдавал распоряжения деактивировать спутниковую сеть Starlink у берегов Крыма для предотвращения атаки ВСУ на Черноморский флот России в 2022 году. Связь в этом районе была ограничена задолго до нападения, написал предприниматель в соцсетях. Также Маск отметил, что применение Starlink для атак на Крым нарушает правила SpaceX.
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