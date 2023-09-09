Маск заявил, что отказал Киеву в активации Starlink из-за желания помочь людям

Американский бизнесмен, основатель SpaceX Илон Маск заявил, что ограничил использование Киевом сети Starlink для проведения атак на Россию, так как хотел помочь людям.

"Я хочу помочь людям, а не убивать их", — написал Маск на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).