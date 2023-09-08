Маск рассказал, как не дал ВСУ атаковать российский флот в 2022 году

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что не отдавал распоряжения деактивировать спутниковую сеть Starlink у берегов Крыма для предотвращения атаки ВСУ на Черноморский флот России в 2022 году. Связь в этом районе была ограничена задолго до нападения, написал предприниматель в соцсетях.

Таким образом бизнесмен отреагировал на материал телеканала CNN, журналисты которого обвинили Маска в провале миссии украинских морских дронов из-за якобы потери связи устройств со спутниками. Комментируя ситуацию, миллиардер подчеркнул, что система Starlink с самого начала не функционировала вблизи Крыма. Впрочем, запросы на активацию сети поступали, рассказал он.

"Если бы я согласился на запрос, то SpaceX оказалась бы вовлечена в крупный акт войны и эскалацию конфликта", — написал Маск в соцсети Х.