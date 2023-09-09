Маск объяснил, почему сорвал атаку ВСУ на Крым при помощи Starlink
Маск: Применение Starlink для атак на Крым нарушает правила SpaceX
Применение Starlink для военных атак Украины на Крым нарушает пользовательское соглашение SpaceX. Никто в американской компании не предусматривал такое использование спутниковой системы, заявил её основатель Илон Маск в соцсети X (ранее Twitter).
"Никогда ни я или кто-либо в SpaceX не обещал действие сети на территории Крыма. Более того, наше пользовательское соглашение чётко запрещает использование Starlink для военных наступательных действий, так как мы гражданская система", — написал он.
Кроме того, Маск отметил, что сейчас его компания занимается созданием сети Starshield, похожей на Starlink. Новая система уступает ей в масштабах и будет находиться под контролем американского правительства.
Напомним, 7 сентября канал CNN выпустил материал, в котором утверждалось, что Илон Маск специально отключил ВСУ свою спутниковую связь Starlink у побережья Крыма, чтобы сорвать атаку на Черноморский флот России. А на следующий день предприниматель отреагировал на это, заявив, что не отдавал распоряжения деактивировать спутниковую сеть Starlink у берегов Крыма для предотвращения атаки ВСУ на Черноморский флот России в 2022 году. Связь в этом районе была ограничена задолго до нападения, написал предприниматель в соцсетях.
ТАСС / EPA / POOL / LUDOVIC MARIN