Маск объяснил, почему сорвал атаку ВСУ на Крым при помощи Starlink

Применение Starlink для военных атак Украины на Крым нарушает пользовательское соглашение SpaceX. Никто в американской компании не предусматривал такое использование спутниковой системы, заявил её основатель Илон Маск в соцсети X (ранее Twitter).

"Никогда ни я или кто-либо в SpaceX не обещал действие сети на территории Крыма. Более того, наше пользовательское соглашение чётко запрещает использование Starlink для военных наступательных действий, так как мы гражданская система", — написал он.