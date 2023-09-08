У Маска нашли скрытые мотивы после решения отрубить Starlink у ВСУ перед атакой на Крым

Роль американского предпринимателя Илона Маска в срыве атаки ВСУ на российский Черноморский флот не стоит отрицать, но она явно преувеличена. Об этом рассказали политологи Юрий Светов и Юрий Кот, комментируя появившуюся накануне информацию о том, что миллиардер ограничил украинским военным доступ к спутникам Starlink перед операцией.

Светов поделился мнением о том, что Маска действительно можно отнести к немногим адекватным представителям американского истеблишмента. Тем не менее, по его оценке, значение решений основателя SpaceX в ситуации с ВСУ специально преувеличивается.

"В американском истеблишменте <...> есть люди, которые просчитывают варианты противостояния на Украине и полагают, что Америке надо заниматься самой собой. <...> Илон Маск, несомненно, входит в число этих людей. Но мне кажется, что Маск преувеличивает свою роль в этом деле, делает себе пиар на этих разговорах", — высказался политолог в эфире радио Sputnik.

В подтверждение своего мнения он напомнил, что история с доступом к Starlink для ВСУ является частью из биографической книги о Маске. А эти мемуары выпускаются в определённых целях, например для обеспечения начала политической карьеры предпринимателя. Сложно найти другое объяснение для такой политизированности в книге о жизни бизнесмена, заключил Светов.

А Юрий Кот, политолог, декан факультета медиакоммуникаций МГИК, полагает, что если бы Маск действительно стремился к миру, то и вовсе лишил бы ВСУ доступа к Starlink, благодаря которому украинская армия координирует свои действия и использует поставленное Западом вооружение. По его мнению, такие заявления Маска — ещё одна попытка выторговать перемирие у России.

"Маск просто так не стал бы ничего делать. Он прекрасно понимает, куда ветер дует. Обратите внимание: чем ближе зима, тем больше будет подобных шагов со стороны Запада. Потому что все прекрасно понимают, что у России достаточно сил, чтобы без каких бы то ни было Масков решить задачи на Украине", — подчеркнул Кот в беседе с радио Sputnik.