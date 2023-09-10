"Важное средство": В США верят, что Маск не оставит Украину без Starlink

В администрации США надеются, что американский предприниматель, основатель SpaceX Илон Маск продолжит предоставлять Киеву услуги спутниковой связи Starlink. Такое заявление сделал госсекретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен. Так он отреагировал на сообщения о срыве украинской атаки на Военно-морской флот РФ в прошлом году из-за отсутствия доступа к данной системе вблизи Крыма.

"Я не могу рассуждать о конкретном эпизоде. Starlink является важным средством для украинцев для связи друг с другом, особенно для военных, чтобы защищать всю украинскую территорию. Это таким и остаётся", — подчеркнул Блинкен в эфире CNN.