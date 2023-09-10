"Важное средство": В США верят, что Маск не оставит Украину без Starlink
Блинкен: США надеются, что Маск продолжит предоставлять Киеву услуги Starlink
В администрации США надеются, что американский предприниматель, основатель SpaceX Илон Маск продолжит предоставлять Киеву услуги спутниковой связи Starlink. Такое заявление сделал госсекретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен. Так он отреагировал на сообщения о срыве украинской атаки на Военно-морской флот РФ в прошлом году из-за отсутствия доступа к данной системе вблизи Крыма.
"Я не могу рассуждать о конкретном эпизоде. Starlink является важным средством для украинцев для связи друг с другом, особенно для военных, чтобы защищать всю украинскую территорию. Это таким и остаётся", — подчеркнул Блинкен в эфире CNN.
При этом он не стал комментировать информацию о том, что Маск взаимодействовал с Россией в данном вопросе. В то же время Блинкен подчеркнул, что важно учитывать, как РФ может отреагировать на действия США или Украины.
Лайф напоминает: 7 сентября канал CNN выпустил материал, в котором утверждалось, что Илон Маск специально отключил ВСУ свою спутниковую связь Starlink у побережья Крыма, чтобы сорвать атаку на Черноморский флот России. На следующий день предприниматель отреагировал на это, заявив, что не отдавал распоряжения деактивировать спутниковую связь Starlink у берегов Крыма для предотвращения атаки ВСУ на Черноморский флот России в 2022 году. По его словам, связь в этом районе была ограничена задолго до нападения. Также Маск отметил, что применение Starlink для атак на Крым нарушает правила SpaceX.
ТАСС / AP / Michel Euler