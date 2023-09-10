Блинкен назвал условие, при котором Киев сядет за стол переговоров
Блинкен: Киев пойдёт на переговоры, если Москва выступит с такой инициативой
Украинская сторона пойдёт на переговоры, если Россия выступит с соответствующей инициативой. Такое заявление сделал госсекретарь США Энтони Блинкен.
По его словам, Киев должен самостоятельно решать, на каких условиях завершится вооружённый конфликт, а Штаты лишь будут следовать за украинцами в данном вопросе. При этом глава Госдепа подчеркнул, что в Вашингтоне якобы не видят намерений Москвы перейти к мирным переговорам.
"Если же он (Путин. — Прим. Лайфа) проявит такой интерес, то, я думаю, украинцы будут первыми, кто вступит в переговоры, и мы будем сразу за ними", — сказал Блинкен в интервью телеканалу ABC.
К слову, Москва не раз заявляла, что никогда не отказывалась от переговоров по Украине. Однако, как обращал внимание пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, с учётом нынешней позиции киевского режима предпосылок к мирному урегулированию конфликта на сегодняшний день по-прежнему нет. В Кремле неоднократно отмечали, что Украина не хочет мира, пока её используют в качестве инструмента в войне Запада с Россией.
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