Регион

Уведомления отключены

10 сентября, 15:56

Блинкен назвал условие, при котором Киев сядет за стол переговоров

Блинкен: Киев пойдёт на переговоры, если Москва выступит с такой инициативой

Украинская сторона пойдёт на переговоры, если Россия выступит с соответствующей инициативой. Такое заявление сделал госсекретарь США Энтони Блинкен.

По его словам, Киев должен самостоятельно решать, на каких условиях завершится вооружённый конфликт, а Штаты лишь будут следовать за украинцами в данном вопросе. При этом глава Госдепа подчеркнул, что в Вашингтоне якобы не видят намерений Москвы перейти к мирным переговорам.

"Если же он (Путин. — Прим. Лайфа) проявит такой интерес, то, я думаю, украинцы будут первыми, кто вступит в переговоры, и мы будем сразу за ними", — сказал Блинкен в интервью телеканалу ABC.

"Это нужно Вашингтону": В США призвали Байдена заставить Киев начать переговоры

"Это нужно Вашингтону": В США призвали Байдена заставить Киев начать переговоры

К слову, Москва не раз заявляла, что никогда не отказывалась от переговоров по Украине. Однако, как обращал внимание пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, с учётом нынешней позиции киевского режима предпосылок к мирному урегулированию конфликта на сегодняшний день по-прежнему нет. В Кремле неоднократно отмечали, что Украина не хочет мира, пока её используют в качестве инструмента в войне Запада с Россией.

Обложка ©

Flickr / U.S. Department of State

Наталья Исакова
  • Новости
  • США
  • Энтони Блинкен
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров