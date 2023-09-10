Блинкен назвал условие, при котором Киев сядет за стол переговоров

Украинская сторона пойдёт на переговоры, если Россия выступит с соответствующей инициативой. Такое заявление сделал госсекретарь США Энтони Блинкен.

По его словам, Киев должен самостоятельно решать, на каких условиях завершится вооружённый конфликт, а Штаты лишь будут следовать за украинцами в данном вопросе. При этом глава Госдепа подчеркнул, что в Вашингтоне якобы не видят намерений Москвы перейти к мирным переговорам.

"Если же он (Путин. — Прим. Лайфа) проявит такой интерес, то, я думаю, украинцы будут первыми, кто вступит в переговоры, и мы будем сразу за ними", — сказал Блинкен в интервью телеканалу ABC.