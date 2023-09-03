Бывший старший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор призвал президента США Джо Байдена заставить украинские власти пойти на переговоры с российской стороной.

"Сейчас самое время для переговоров. Именно Вашингтону, а не Москве нужен выход из многочисленных катастроф. Миритесь, дураки", — написал он в соцсети X (ранее Twitter).

Макгрегор считает, что именно американские власти разжигают конфликт на территории Незалежной, который наряду со слабеющей экономикой Соединённых Штатов, ростом преступности и непрекращающимся миграционным кризисом требует конкретных шагов от Белого дома.