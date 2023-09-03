"Это нужно Вашингтону": В США призвали Байдена заставить Киев начать переговоры
Экс-советник Пентагона Макгрегор: Байдену нужно начать переговоры по Украине
Бывший старший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор призвал президента США Джо Байдена заставить украинские власти пойти на переговоры с российской стороной.
"Сейчас самое время для переговоров. Именно Вашингтону, а не Москве нужен выход из многочисленных катастроф. Миритесь, дураки", — написал он в соцсети X (ранее Twitter).
Макгрегор считает, что именно американские власти разжигают конфликт на территории Незалежной, который наряду со слабеющей экономикой Соединённых Штатов, ростом преступности и непрекращающимся миграционным кризисом требует конкретных шагов от Белого дома.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что стремление западных стран нанести России стратегическое поражение вынуждает Москву работать не на дипломатическом поле, а на поле боя. Министр отметил, что представители западных государств понимают, за что воюет РФ, но не могут это озвучить.
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