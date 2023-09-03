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3 сентября, 17:54

"Это нужно Вашингтону": В США призвали Байдена заставить Киев начать переговоры

Экс-советник Пентагона Макгрегор: Байдену нужно начать переговоры по Украине

Бывший старший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор призвал президента США Джо Байдена заставить украинские власти пойти на переговоры с российской стороной.

"Сейчас самое время для переговоров. Именно Вашингтону, а не Москве нужен выход из многочисленных катастроф. Миритесь, дураки", — написал он в соцсети X (ранее Twitter).

Макгрегор считает, что именно американские власти разжигают конфликт на территории Незалежной, который наряду со слабеющей экономикой Соединённых Штатов, ростом преступности и непрекращающимся миграционным кризисом требует конкретных шагов от Белого дома.

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Getty Images / Stringer

Наталья Исакова
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