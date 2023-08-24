Лавров пояснил, почему пока не пришло время для переговоров по Украине

Стремление западных стран нанести России стратегическое поражение вынуждает Москву работать не на дипломатическом поле, а на поле боя. С таким заявлением выступил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"[На Западе] говорят: "Мы должны победить Россию на поле боя, нанести ей стратегическое поражение на поле боя". Значит, будем работать на поле боя, а не на дипломатическом поле", — отметил он в беседе с журналистами.

Глава МИД РФ добавил, что представители западных государств понимают, за что воюет Россия, но не могут это озвучить.

"Об этом президент [России] Владимир Путин, выступая на саммите БРИКС, ещё раз очень чётко сказал — за свою безопасность, за интересы людей, которые хотят говорить по-русски, обучать своих детей на русском языке, пользоваться плодами русской культуры на землях, которые столетиями обустраивали их предки", — напомнил он.