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24 августа, 12:50

Лавров пояснил, почему пока не пришло время для переговоров по Украине

Лавров: Россию вынуждают работать на поле боя, а не в дипломатии

Стремление западных стран нанести России стратегическое поражение вынуждает Москву работать не на дипломатическом поле, а на поле боя. С таким заявлением выступил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"[На Западе] говорят: "Мы должны победить Россию на поле боя, нанести ей стратегическое поражение на поле боя". Значит, будем работать на поле боя, а не на дипломатическом поле", — отметил он в беседе с журналистами.

Глава МИД РФ добавил, что представители западных государств понимают, за что воюет Россия, но не могут это озвучить.

"Об этом президент [России] Владимир Путин, выступая на саммите БРИКС, ещё раз очень чётко сказал — за свою безопасность, за интересы людей, которые хотят говорить по-русски, обучать своих детей на русском языке, пользоваться плодами русской культуры на землях, которые столетиями обустраивали их предки", — напомнил он.

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Ранее Лавров уже заявлял, что перспективы переговоров России с Западом по Украине пока отсутствуют. Он добавил, что Москва расценивает "лицемерные призывы" к диалогу как тактическую уловку.

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ТАСС / Сергей Бобылев

Никита Осипов
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