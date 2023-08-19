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18 августа, 22:28

Лавров раскрыл смысл "лицемерных призывов" Запада к переговорам по Украине

Лавров: Перспективы переговоров РФ с Западом по Украине пока отсутствуют

В настоящее время не просматривается перспектив переговоров между Россией и Западом по Украине. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Перспектив переговоров между Россией и Западом сейчас, увы, не просматривается. К тому же западные спонсоры постоянно подталкивают киевский режим к повышению ставок", — подчеркнул глава дипведомства в интервью журналу "Международная жизнь".

Также Лавров отметил, что Москва расценивает как тактическую уловку "лицемерные призывы западников" к переговорам. Таким образом они в очередной стараются выиграть время для Киева, чтобы дать истощённым украинским войскам передохнуть и перегруппироваться. Министр указал, что это путь войны, а не мирного урегулирования, что в Москве прекрасно понимают.

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Лавров также рассказал, сколько миллиардов Киев получил от Запада за год СВО. США, по его словам, выделили Киеву по 900 долларов с каждого домохозяйства и ещё по 300 долларов в качестве процентов на обслуживание соответствующих долговых обязательств.

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Kremlin.ru

Никита Никонов
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