Лавров раскрыл смысл "лицемерных призывов" Запада к переговорам по Украине

В настоящее время не просматривается перспектив переговоров между Россией и Западом по Украине. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Перспектив переговоров между Россией и Западом сейчас, увы, не просматривается. К тому же западные спонсоры постоянно подталкивают киевский режим к повышению ставок", — подчеркнул глава дипведомства в интервью журналу "Международная жизнь".

Также Лавров отметил, что Москва расценивает как тактическую уловку "лицемерные призывы западников" к переговорам. Таким образом они в очередной раз стараются выиграть время для Киева, чтобы дать истощённым украинским войскам передохнуть и перегруппироваться. Министр указал на то, что это путь войны, а не мирного урегулирования, что в Москве прекрасно понимают.