Общая сумма помощи западных стран киевскому режиму за год с начала специальной военной операции (СВО) превысила 160 миллиардов долларов. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"В стоимостном выражении общая зарубежная помощь режиму Зеленского за год с начала СВО превысила 160 млрд долларов, в том числе военная — 75 млрд долларов", — приводит слова министра журнал "Международная жизнь".

Министр добавил, что, согласно данным вашингтонской НПО The Heritage Foundation, США выделили Украине около 113 млрд долларов, то есть по 900 долларов с каждого домохозяйства и ещё по 300 долларов в качестве процентов на обслуживание соответствующих долговых обязательств.

Руководитель дипломатического ведомства указал на то, что порядка 50 стран, входящих в коалицию "Рамштайн", созданную для поддержки Украины, фактически участвуют в вооружённом конфликте. Они поддерживают киевский режим, который не гнушается применять террористические методы ведения боевых действий, подчеркнул глава МИД. Кроме того, инструкторы НАТО участвуют в планировании военных операций Киева. При этом представители Запада постоянно повторяют мантру, что будут помогать режиму Владимира Зеленского столько, сколько нужно.

"Конечно, воевать до последнего украинца — их выбор, а также решение клики Зеленского. Однако исторически США имеют не лучший послужной список в вопросе поддержки своих союзников", — напомнил Лавров.