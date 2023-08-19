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Регион
Опубликовано 18 августа 2023, 21:38
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Лавров рассказал, сколько миллиардов Киев получил от Запада за год СВО

Глава МИД РФ Лавров: Общая помощь Запада Киеву за год СВО превысила $160 млрд

Общая сумма помощи западных стран киевскому режиму за год с начала специальной военной операции (СВО) превысила 160 миллиардов долларов. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"В стоимостном выражении общая зарубежная помощь режиму Зеленского за год с начала СВО превысила 160 млрд долларов, в том числе военная — 75 млрд долларов", — приводит слова министра журнал "Международная жизнь".

Министр добавил, что, согласно данным вашингтонской НПО The Heritage Foundation, США выделили Украине около 113 млрд долларов, то есть по 900 долларов с каждого домохозяйства и ещё по 300 долларов в качестве процентов на обслуживание соответствующих долговых обязательств.

Руководитель дипломатического ведомства указал на то, что порядка 50 стран, входящих в коалицию "Рамштайн", созданную для поддержки Украины, фактически участвуют в вооружённом конфликте. Они поддерживают киевский режим, который не гнушается применять террористические методы ведения боевых действий, подчеркнул глава МИД. Кроме того, инструкторы НАТО участвуют в планировании военных операций Киева. При этом представители Запада постоянно повторяют мантру, что будут помогать режиму Владимира Зеленского столько, сколько нужно.

"Конечно, воевать до последнего украинца — их выбор, а также решение клики Зеленского. Однако исторически США имеют не лучший послужной список в вопросе поддержки своих союзников", — напомнил Лавров.

В качестве примера министр привёл резкое прекращение военной помощи Вашингтона Южному Вьетнаму в 1973 году и властям Афганистана в 2021-м. Это привело к падению лояльных Штатам режимов.

Американские конгрессмены прочитали доклад разведки и выступили против помощи Киеву
Американские конгрессмены прочитали доклад разведки и выступили против помощи Киеву

Напомним, ранее президент США Джо Байден запросил у Конгресса дополнительные миллиарды долларов из федерального бюджета, чтобы направить их в помощь Киеву. При этом данный запрос превосходит обращение о финансировании для решения внутренних проблем США. Конгрессвумен Марджори Тейлор-Грин в связи с этим подчеркнула, что Америке не по карману новые денежные вливания в Украину.

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Unsplah / Mackenzie Marco

Никита Никонов
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