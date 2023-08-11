Байден запросил для Украины больше средств, чем на решение проблем США
Запрос президента США Джо Байдена к Конгрессу о дополнительной помощи Украине превосходит обращение о финансировании для решения внутренних проблем США. Это следует из опубликованных Белым домом документов.
В материалах американской администрации отдельным пунктом указана "Украина и международные нужды". Из затребованных общих 40 миллиардов долларов Байден просит на военную, финансовую и гуманитарную помощь Киеву порядка 24 миллиардов долларов.
При этом на решение проблем с незаконным проникновением в США, развёртывание приютов и борьбу с фентанилом (опиоидный анальгетик, от которого в США в 2022 году умерло более 100 тысяч человек) Байден просит Конгресс одобрить выделение около четырёх миллиардов долларов соответствующим ведомствам. Для "реагирования на стихийные бедствия" предлагается выделить еще 12 миллиардов долларов.
Напомним, ранее Белый дом опубликовал документы с запросами Байдена к Конгрессу о помощи Киеву. Основной пакет включает 13,1 млрд долларов, которые должны пойти на снаряжение для Украины и на восполнение запасов Министерства обороны, а также на продолжающуюся военную, разведывательную и прочую оборонную поддержку".
ТАСС / EPA