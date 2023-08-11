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10 августа, 21:23

Байден запросил для Украины больше средств, чем на решение проблем США

Запрос президента США Джо Байдена к Конгрессу о дополнительной помощи Украине превосходит обращение о финансировании для решения внутренних проблем США. Это следует из опубликованных Белым домом документов.

В материалах американской администрации отдельным пунктом указана "Украина и международные нужды". Из затребованных общих 40 миллиардов долларов Байден просит на военную, финансовую и гуманитарную помощь Киеву порядка 24 миллиардов долларов.

При этом на решение проблем с незаконным проникновением в США, развёртывание приютов и борьбу с фентанилом (опиоидный анальгетик, от которого в США в 2022 году умерло более 100 тысяч человек) Байден просит Конгресс одобрить выделение около четырёх миллиардов долларов соответствующим ведомствам. Для "реагирования на стихийные бедствия" предлагается выделить еще 12 миллиардов долларов.

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Напомним, ранее Белый дом опубликовал документы с запросами Байдена к Конгрессу о помощи Киеву. Основной пакет включает 13,1 млрд долларов, которые должны пойти на снаряжение для Украины и на восполнение запасов Министерства обороны, а также на продолжающуюся военную, разведывательную и прочую оборонную поддержку".

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ТАСС / EPA

Кузьма Спирин
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