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10 августа, 23:06

В Америке признались, что стране не по карману новые денежные вливания в Украину

Конгрессвумен Грин: США не в состоянии выделить дополнительные миллиарды Киеву

Америка не в состоянии выделить дополнительные миллиарды долларов на украинские нужды. Более того, Штатам необходимо сконцентрироваться на решении своих проблем, написала в "Твиттере" член Палаты представителей, республиканка от штата Джорджия Марджори Тейлор Грин.

"Тогда как пенсионеры, имеющие фиксированный доход, из-за высокой инфляции едва могут платить за аренду — при долге в размере $32 триллиона и самой высокой численности бездомных за всё время — и пока более 300 американцев ежедневно умирают из-за жалкой политики Байдена применительно к границам, мы не можем позволить себе отправить ещё $40 млрд Украине", — пояснила Грин.

Такой была её реакция на запрос Байдена к Конгрессу о выделении дополнительных миллиардов долларов из федерального бюджета, чтобы направить их в помощь Украине.

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Напомним, запрос президента США Джо Байдена к Конгрессу о дополнительной помощи Украине превосходит обращение о финансировании для решения внутренних проблем США. Это следует из опубликованных Белым домом документов.

Обложка ©

Unsplash / Nik Shuliahin

Анатолий Симоненко
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