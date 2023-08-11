В Америке признались, что стране не по карману новые денежные вливания в Украину
Конгрессвумен Грин: США не в состоянии выделить дополнительные миллиарды Киеву
Америка не в состоянии выделить дополнительные миллиарды долларов на украинские нужды. Более того, Штатам необходимо сконцентрироваться на решении своих проблем, написала в "Твиттере" член Палаты представителей, республиканка от штата Джорджия Марджори Тейлор Грин.
"Тогда как пенсионеры, имеющие фиксированный доход, из-за высокой инфляции едва могут платить за аренду — при долге в размере $32 триллиона и самой высокой численности бездомных за всё время — и пока более 300 американцев ежедневно умирают из-за жалкой политики Байдена применительно к границам, мы не можем позволить себе отправить ещё $40 млрд Украине", — пояснила Грин.
Такой была её реакция на запрос Байдена к Конгрессу о выделении дополнительных миллиардов долларов из федерального бюджета, чтобы направить их в помощь Украине.
Напомним, запрос президента США Джо Байдена к Конгрессу о дополнительной помощи Украине превосходит обращение о финансировании для решения внутренних проблем США. Это следует из опубликованных Белым домом документов.
Unsplash / Nik Shuliahin