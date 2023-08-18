Американские конгрессмены прочитали доклад разведки и выступили против помощи Киеву

Ряд конгрессменов США, ознакомившись с негативным прогнозом разведки страны о контрнаступлении ВСУ, выступили против нового пакета военной помощи Киеву. Об этом сообщает газета The Washington Post.

"Оценка разведки США об украинском контрнаступлении вызвала возражения у некоторых республиканцев против выделения более 20 миллиардов долларов помощи Украине по запросу президента США Джо Байдена", — указано в статье.

В материале отмечается, что в Конгрессе существуют разногласия по этому вопросу, а некоторые республиканцы критикуют президента США Джо Байдена за результаты контрнаступления ВСУ. Другие же республиканцы и демократы винят администрацию в недостаточном снабжении Украины оружием.

Напомним, ранее СМИ раскрыли засекреченный прогноз разведки США о "контрнаступе" ВСУ. Он предрекает провал планам Киева достичь Мелитополя и разрушить Крымский мост.