Американские конгрессмены прочитали доклад разведки и выступили против помощи Киеву
WP: Ряд конгрессменов США выступили против помощи Киеву из-за прогноза разведки
Ряд конгрессменов США, ознакомившись с негативным прогнозом разведки страны о контрнаступлении ВСУ, выступили против нового пакета военной помощи Киеву. Об этом сообщает газета The Washington Post.
"Оценка разведки США об украинском контрнаступлении вызвала возражения у некоторых республиканцев против выделения более 20 миллиардов долларов помощи Украине по запросу президента США Джо Байдена", — указано в статье.
В материале отмечается, что в Конгрессе существуют разногласия по этому вопросу, а некоторые республиканцы критикуют президента США Джо Байдена за результаты контрнаступления ВСУ. Другие же республиканцы и демократы винят администрацию в недостаточном снабжении Украины оружием.
Напомним, ранее СМИ раскрыли засекреченный прогноз разведки США о "контрнаступе" ВСУ. Он предрекает провал планам Киева достичь Мелитополя и разрушить Крымский мост.
ВСУ 4 июня начали контрнаступление, которое несколько месяцев широко анонсировали. Однако этот манёвр обернулся для украинских войск огромными потерями и отсутствием продвижения. Только за июль Вооружённые силы Украины потеряли 20,8 тысячи человек, а также лишились 2227 единиц различного вооружения. В их числе десять танков Leopard, 11 БМП Bradley, 40 американских артсистем М777 и 50 САУ из разных стран.
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