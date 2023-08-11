В Соединённых Штатах уже на высоком уровне в политических кругах начинает звучать очевидное. Об этом заявил Лайфу депутат Госдумы Амир Хамитов. Так он прокомментировал слова члена Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин. Она считает, что продолжать помогать украинскому режиму непозволительно, что Вашингтон не может себе позволить тратить миллиарды долларов на нужды Киева, в то время как в самой Америке масса нерешённых проблем.

"Вот и на уровне Конгресса начинает звучать очевидное. Недовольство американцев политикой Вашингтона прорывается на самый высокий уровень. В то время как администрация Байдена направляет все имеющиеся ресурсы на поддержание своих марионеток, чтобы продлить видимость сохранения своей роли в мировой политике, внутри самой страны копятся проблемы, решение которых явно откладывается на потом. Конечно, большинству простых жителей не интересны никакие конфликты, происходящие на другой стороне земного шара, им важно, чтобы их власть не отворачивалась от них. Но в Белом доме, похоже, об этом забыли", — отметил Хамитов.

По мнению депутата, именно поэтому цели российской специальной военной операции обязательно будут достигнуты. Речь идёт уже не только о безопасности и независимости России, считает он.