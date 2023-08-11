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11 августа, 02:39

США уличили в стремлении помогать Киеву "до последнего украинца"

Антонов: США стремятся помогать Незалежной "до последнего украинца"

Белый дом, судя по его запросу содействовать Украине в военной сфере, явно стремится помогать "до последнего украинца". Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов.

"Администрация [США,прим. Лайфа] хватается за любую возможность продемонстрировать стремление помогать своим клиентам в Киеве "до последнего украинца". Игнорирует растущее неприятие таких действий собственными гражданами",приводятся слова Антонова в телеграм-канале российской дипмиссии.

Так Антонов прокомментировал заявления Вашингтона о текущих и планируемых поставках оружия Киеву, включая танки и кассетные боеприпасы. Кроме того, посол напомнил об обсуждении поставок истребителей, снарядов с обеднённым ураном и дальнобойных ракет.

Антонов назвал цинизмом заявление США об использовании ВСУ кассетных боеприпасов

Антонов назвал цинизмом заявление США об использовании ВСУ кассетных боеприпасов

Напомним, ранее президент США Джо Байден запросил у Конгрессу дополнительные миллиарды долларов из федерального бюджета, чтобы направить их в помощь Украине. При этом данный запрос превосходит обращение о финансировании для решения внутренних проблем США. Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин в связи с этим заявила, что Америке не по карману новые денежные вливания в Украину.

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Unsplash

Анатолий Симоненко
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