США уличили в стремлении помогать Киеву "до последнего украинца"
Антонов: США стремятся помогать Незалежной "до последнего украинца"
Белый дом, судя по его запросу содействовать Украине в военной сфере, явно стремится помогать "до последнего украинца". Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов.
"Администрация [США, — прим. Лайфа] хватается за любую возможность продемонстрировать стремление помогать своим клиентам в Киеве "до последнего украинца". Игнорирует растущее неприятие таких действий собственными гражданами", — приводятся слова Антонова в телеграм-канале российской дипмиссии.
Так Антонов прокомментировал заявления Вашингтона о текущих и планируемых поставках оружия Киеву, включая танки и кассетные боеприпасы. Кроме того, посол напомнил об обсуждении поставок истребителей, снарядов с обеднённым ураном и дальнобойных ракет.
Напомним, ранее президент США Джо Байден запросил у Конгрессу дополнительные миллиарды долларов из федерального бюджета, чтобы направить их в помощь Украине. При этом данный запрос превосходит обращение о финансировании для решения внутренних проблем США. Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин в связи с этим заявила, что Америке не по карману новые денежные вливания в Украину.
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