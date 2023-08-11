США уверены, что Киев выполняет свои обещания насчёт кассетных бомб
Пентагон: Киев применяет кассетные боеприпасы надлежащим образом
США уверены, что Украина применяет поставленные Вашингтоном кассетные боеприпасы "надлежащим образом", выполняя свои обещания. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.
"У нас есть все основания полагать, что они используют эти вооружения на поле боя надлежащим образом и в соответствии со своими обещаниями", — сказал Райдер журналистам.
Он добавил, что США намерены работать над передачей Киеву всех необходимых вооружений.
Ранее СМИ сообщили, что Украина передала США первый доклад об использовании кассетных боеприпасов. По словам представителя Киева, отчёт содержит информацию о числе использованных кассетных снарядов и поражённых целях. При этом он не стал озвучивать конкретные цифры.
Напомним, 7 июля Пентагон сообщил, что в новый американский пакет военной помощи Украине войдут, кроме прочего, кассетные боеприпасы. 13 июля ведомство подтвердило их передачу Киеву. Как отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ещё недавно Вашингтон называл их использование военным преступлением. А по словам президента России Владимира Путина, Соединённые Штаты поставляют нашему противнику такие бомбы не от хорошей жизни. 20 июля Washington Post сообщила, что украинская армия начала применять кассетные боеприпасы. Киев использует их в том числе для обстрела городов, в частности Донецка, от чего погибают мирные жители и страдает гражданская инфраструктура. При этом украинский президент Владимир Зеленский ранее заявлял, что кассетные боеприпасы будут применяться только по военным целям.
Wikipedia / U.S. Army