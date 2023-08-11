США уверены, что Киев выполняет свои обещания насчёт кассетных бомб

США уверены, что Украина применяет поставленные Вашингтоном кассетные боеприпасы "надлежащим образом", выполняя свои обещания. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

"У нас есть все основания полагать, что они используют эти вооружения на поле боя надлежащим образом и в соответствии со своими обещаниями", — сказал Райдер журналистам.

Он добавил, что США намерены работать над передачей Киеву всех необходимых вооружений.