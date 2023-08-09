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Опубликовано 9 августа 2023, 18:46

ВСУ за полтора часа выпустили 25 кассетных бомб по ДНР

Украинские военные за полтора часа выпустили по Донецку, Макеевке, Ясиноватой и её окрестностям 25 кассетных бомб. Об этом сообщается в телеграм-канале представительства Донецкой Народной Республики (ДНР) в совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Киева.

Согласно сведениям СЦКК, в период с 18:25 мск до 19:45 мск ВСУ обстреливали кассетными боеприпасами калибра 155 миллиметров Петровский, Кировский и Киевский районы Донецка, Ясиноватую и её окрестности, а также Кировский район Макеевки.

Пенсионерка и четырёхлетняя девочка погибли при обстреле ВСУ Донецка
Пенсионерка и четырёхлетняя девочка погибли при обстреле ВСУ Донецка

ВСУ систематически используют кассетные бомбы для ударов по Донбассу. Накануне Киевский район Донецка подвергся артиллерийскому обстрелу ВСУ. Тогда Украина также применила кассетные боеприпасы калибра 155 миллиметров.

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ТАСС / Григорюк Денис

Андрей Бражников
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