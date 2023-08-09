ВСУ за полтора часа выпустили 25 кассетных бомб по ДНР

Украинские военные за полтора часа выпустили по Донецку, Макеевке, Ясиноватой и её окрестностям 25 кассетных бомб. Об этом сообщается в телеграм-канале представительства Донецкой Народной Республики (ДНР) в совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Киева.

Согласно сведениям СЦКК, в период с 18:25 мск до 19:45 мск ВСУ обстреливали кассетными боеприпасами калибра 155 миллиметров Петровский, Кировский и Киевский районы Донецка, Ясиноватую и её окрестности, а также Кировский район Макеевки.